SundayLive - ColorIndaco

Domenica 12 Gennaio "Aricogghiti" a' Putia ◅ Colorindaco ▻ I ColorIndaco incontrano la voce e le sonorità New Coast di “La Neri” (Francesca Laneri), cantautrice presente sui palchi italiani e non solo, apre nel 2011 i concerti di Marky Ramone in Italia, quelli dei Motel Connection nel 2013. L'originalità di Mario Indaco alla chitarra solista e la maestria di Gianluca Indaco alla ritmica portano alla Putia uno spettacolo inconfondibile, trascinante, decisamente fuori dall'ordinario. Un connubio di rock, folk, country e vivide emozioni come fil rouge di un viaggio attraverso la buona musica. Start 21,30 - Ingresso Gratuito.