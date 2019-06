SundayLive Music - Domenica 23 Giugno ◅ CANTAUTORANDO ▻ Progetto nato all’insegna della musica d’Autore Italiana ad opera di quattro Artisti dal volto ben noto al pubblico Siciliano per le numerose partecipazioni a svariate manifestazioni artistiche. Il repertorio omaggia la canzone d’autore Italiana con arrangiamenti originali riadattati in chiave acustica moderna con particolare interesse per Autori del calibro di Pino Daniele,Paolo Conte,Max Gazzè,Lucio Dalla ,Neffa Fabio Concato ,Lucio Battisti per citarne alcuni. ◉ Pino Aloisi: Voce & Sax

◉ Fredy Ventura: Chitarra ◉ Peppe Ingallina: Basso Elettrico ◉ Salvo Catania: Batteria Domenica 23 Giugno. Start 21,30 – Ingresso Gratuito ◈ Info e prenotazioni: 095 723 30 10 o WhatsApp 3929065026.