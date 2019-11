SundayLiveMusic

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟬 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ◅ 𝟰𝗗𝗷𝗮𝗻𝗴𝗼 - 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗦𝘄𝗶𝗻𝗴 ▻ Formazione nata nel 2006, è tra le prime band a diffondere in Sicilia il Jazz-Manouche, genere in voga negli anni ’50-’60 in Europa ed anche in Italia, che attualmente vive una seconda “Renaissance” grazie al crescente numero di amatori e musicisti che contribuiscono, con passione e dedizione, al diffondersi di questa particolare e preziosa cultura musicale. ◈ 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.