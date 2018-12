“Suoni in metro”, eventi natalizi con gli studenti catanesi

“Le eccezionali potenzialità di Catania sono state espresse simbolicamente stamattina dagli alunni delle scuole cittadine che, con energia e creatività, hanno festeggiato nella stazione della metro il Natale con spettacoli musicali e di animazione incarnando il senso di appartenenza alla nostra comunità. Particolarmente significativi i cappelli con le proboscidi rossazzurre che indicano l'orgoglio dell'essere catanesi”. Così il sindaco Salvo Pogliese che ha presenziato, insieme all'assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Mirabella, all'avvio di “Suoni in metro”, le iniziative natalizie firmate dalle scuole catanesi in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea che le ospiterà sino al 15 dicembre nelle stazioni “Stesicoro”, “Nesima” e ”Giovanni XXIII” con il coordinamento dell'ufficio Scuola dell'obbligo e attività parascolastiche e con la collaborazione degli animatori della Pubblica Istruzione.. Erano presenti, sulla banchina della metro Stesicoro, tra gli altri, Sebastiano Gentile, in rappresentanza della Fce, l'assessore allo Sport Sergio Parisi, i presidenti del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, della Commissione consiliare Cultura, Giovanni Grasso, e della I Municipalità, Paolo Fasanaro, Daniela Vetri preside della scuola Diaz Manzoni, monsignor Barbaro Scionti che ha benedetto l'avvio delle manifestazioni natalizie.

“Sono felice di questa iniziativa – ha detto l'assessore Mirabella – e della grande amicizia con Fce che mette a disposizione della collettività le fantastiche stazioni della metropolitana. Insieme a genitori, bambini e docenti assaporiamo con le musiche e le rappresentazioni della Natività l'inizio delle attività natalizie. Una lunga carrellata di eventi che ci porterà all'Epifania con un fitto programma che sta impegnando le nostre scuole”. Protagoniste, insieme agli studenti, le stazioni “Nesima”,”Giovanni XXIII” e “Stesicoro”, a fare da originale sfondo agli interventi strumentali, corali e di animazione degli alunni degli istituti a indirizzo musicale Alighieri, Battisti, Brancati, De Roberto, Diaz Manzoni, Giuffrida, Malerba, Musco, Parini, Pestalozzi, Petrarca e Vittorino da Feltre.

Sino al 15 dicembre, ogni giorno, i viaggiatori in metro saranno accompagnati da esibizioni mattutine, nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 13, o performance pomeridiane, tra le 16 e le 19. Questo il programma in dettaglio: 10 Dicembre . stazione “Stesicoro” ore 10,00/13,00 I.C. Diaz-Manzoni, interventi musicali ed attività di animazione “AnimiAmo la metropolitana “ a cura della sezione didattica “Teatrale” ore 16,00/19,00 I.C. Brancati coordinamento: P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche – Direzione Pubblica Istruzione 11 Dicembre . stazione “Giovanni XXIII” ore 16,00/19,00 I.C. Giuffrida . stazione “Stesicoro” ore 16,00/19,00 I.O. Musco coordinamento: P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche – Direzione Pubblica Istruzione 12 Dicembre . stazione “Stesicoro” ore 10,00/13,00 I.C. Battisti ore 16,00/19,00 I.O. Pestalozzi .stazione “Nesima” ore 10,00/13,00 I.C. De Roberto ore 16,00/18,00 I.C. V. da Feltre coordinamento: P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche – Direzione Pubblica Istruzione 13 Dicembre . stazione “Giovanni XXIII” ore 16,00/18,30 S.S. Alighieri . stazione “Stesicoro” ore 16,00/19,00 I.C. Parini coordinamento: P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione 14 dicembre . stazione “Nesima” ore 10,30/12,30 I.C. Petrarca - interventi musicali ed attività di animazione “AnimiAmo la metropolitana” a cura della sezione didattica “Teatrale” . stazione “Giovanni XXIII” ore 16,00/19,00 I.C. Malerba coordinamento: P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione 15 Dicembre .stazione “Stesicoro” ore 10,00/13,00 I.O. Musco coordinamento: P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione