'Sup sotto le stelle' ad Acitrezza

A grande richiesta ritorna l'appuntamento serale al Sup di Acitrezza per poter andare insieme sui Sup illuminati a led nell’incantevole arcipelago delle Isole Ciclopi. Raduno previsto alle 20:30. Uscita in Sup ore 21:00. Costo dell'uscita € 15 consumazione inclusa. Prenotazioni esclusivamente telefoniche. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.