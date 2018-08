Sup sotto Le Stelle Cadenti

Notte di stelle, notte di desideri: il momento più magico dell’anno, quello in cui, secondo la tradizione, ogni sogno potrebbe diventare realtà grazie al passaggio delle attesissime meteore. All'Acitrezza Sup verrà illuminato il mare con i sup e le canoe illuminate a led nell’incantevole arcipelago delle Isole Ciclopi. Raduno previsto alle 20:30. Uscita in Sup ore 21:00. Costo uscita € 15,00. Prenotazioni esclusivamente telefoniche.