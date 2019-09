Super Heroes 'Show on Tour' al Centro Sicilia

L’estate si chiude in bellezza al Centro Sicilia, con l’attesissimo ritorno delle Miracle Tunes, le 3 eroine della serie TV amata da tutti i bambini, che combattono il male grazie al potere della musica e del ballo. Dopo il grande successo degli ultimi mesi, l’appuntamento è fissato per domenica 8 settembre: le nostre eroine offriranno ai loro piccoli fan una giornata entusiasmante e ricca di sorprese.

Miracle Tunes l'8 settembre al Centro Sicilia - Live Show

Le Miracle Tunes saranno sul palco dell’area eventi del Centro Sicilia per esibirsi dal vivo in un travolgente show e saranno a disposizione dei loro piccoli fan in diversi momenti della giornata per scattare foto ricordo e firmare autografi. I nuovi episodi andranno in onda in esclusiva Prima TV su Cartoonito (canale 46 del DTT) dal 9 settembre, dal lunedì al venerdì alle 16.50. Sul sito www.centrosiciliashopping.it sono disponibili tutte le info per partecipare.

I Super Heroes dal 13 settembre al 6 ottobre

Al Centro Sicilia, la più grande struttura commerciale della Sicilia: un’area commerciale integrata che si compone della Galleria con circa 140 negozi divisi in 4 Mall tematiche, le sorprese non finiscono mai. A settembre, infatti, il divertimento triplica con la presenza di Rocco Hunt, il poeta urbano che firmerà il suo nuovo album mercoledì 4 settembre e soprattutto dei Super Heroes dal 13 settembre al 6 ottobre. I SUPEREROI come non li avete mai visti! Live show, scenografie interattive, esposizione di figure a grandezza naturale, action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest. Anche in questo caso per ulteriori informazioni è possibile cliccare sul link www.centrosiciliashopping.it.