Giovedì 31 gennaio alle ore 19:00 appuntamento con “Super Tu – Tu che poteri hai?” a cura di Nuova Acropoli, Organizzazione Internazionale di Filosofia, Cultura e Volontariato. L’evento, che si svolgerà presso il Bazinga LudoClub in Via San Nicoló al borgo 48/50, prevede un breve spettacolo realizzato dai volontari e a seguire una relazione della Dott.ssa Manuela di Paola - direttrice di Nuova Acropoli Catania. Tema primario: l’Eroe. Tutti noi, o quasi, abbiamo un’idea o esempi di ''Eroe'' e ad esso attribuiamo tutte quelle qualità e caratteristiche che ci sembrano impossibili da raggiungere, ma che ci piacerebbe possedere. Gli eroi sono quegli uomini e quelle donne che sono riusciti a battersi per qualcosa di valido e di giusto, usufruendo della loro audacia, del loro senso di giustizia, del loro coraggio, della loro bontà.

Ma noi, possiamo essere degli eroi? Quali poteri abbiamo in nostro possesso? Nuova Acropoli rivolge in modo particolare l'attenzione ai giovani in quanto, come affermò Vasile Ghica: “la più grande tragedia avrà inizio quando i giovani non vorranno più cambiare il mondo”. Ed è proprio questa la chiave. Sono tanti i poteri che un giovane possiede, ma spesso non hanno modo di trovare espressione.