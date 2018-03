Sushialo - La domenica al Suq

Angel Alvarez è il prossimo dj ospite di domenica 11 Marzo al "Sushialo" l'aperitivo della domenica al Suq. Angel è nato e cresciuto a L'Avana, a Cuba. Grazie all'interesse della madre per la musica, Angel ha ascoltato la musica fin dalla sua prima infanzia. È cresciuto ascoltando artisti e gruppi come Juan Formell e Van Van, Irakere, Sintesis, NG la Banda, e ha sviluppato e mai perso il gusto per la musica afro americana.

La proposta aperitivo si snoda in due offerte: Piatto aperitivo di pesce + due calici di vino, per due persone, 20 euro. Olivette di tonno al profumo di mentuccia, arancinetti al salmone, spiedino di gamberetti in tempura, mini flan di pesce spada e verdure selvatiche, tocchetti di pesce cipolla in crosta di patate, cozze gratinate agli agrumi Sushi Combo mix 16 pz + due calici di vino, per due persone, 25 euro. Nigiri, Roll di Salmone cotto, Futomaki al tonno.