Sushialo - La domenica al Suq

Sushialo è il primo aperisushi nippo brasiliano di fronte le Terme romane dell'Indirizzo a Catania. Questa settimana diffusione musicale a cura di Giuseppe Marchetti. La proposta prevede un combo di 16 pezzi e due calici di vino al costo di 25 euro consigliabile per due persone, o per un singolo esattamente la metà. E' possibile anche cenare con pizza e un menù speciale del giorno. Start ore 19. Welcoming by Paolo Restivo.