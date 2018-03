'Swap party' a 'La Bottega'

Appuntamento simpatico, ecologico e divertente, lo Swap Party. Un evento in cui ognuno può essere partecipe, Uno scambio equilibrato, un fare shopping con monete colorate, un portare a casa nuove e belle cose, riutilizzando ciò che avevi abbandonato in un cassetto dell'armadio. Acquisti senza soldi. Swap significa scambio. Sarà allestito un corner con SwapArt per gli amanti dell'arte e SwapCloting&Accessori per i seguaci delle mode Vintage Actually e re-Visited.