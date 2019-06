Sweet Summer Fuzz Live

Nello spiazZo di Zo, tre fra le band più interessanti della scena catanese danno il benvenuto all'estate con una ventata di suoni, umori, melodie: Long Hair In Three Stages, Vodkafish, Regen, tre scintille del grande fuoco musicale indipendente, tre modi di stuzzicare la mente, accendere il cuore e smuovere i fianchi del pubblico più esigente. È il primo appuntamento con Sweet Summer Fuzz, festa dei rumori estivi e espressione del meglio della scena musicale catanese. Tema centrale della selezione, l’equilibrismo fra generi musicali, fra melodia e noise.

🔸 LONG HAIR IN THREE STAGES. Nuova lineup ed ennesima rivoluzione; entità mercuriale e identità inconfondibile, la band amata dal pubblico e dalla stampa specializzata presenterà in anteprima al pubblico di Zo una cascata di nuovissimi brani inediti dal prossimo album, sempre sul filo tra fragore e melodia, sperimentazione, ganci pop, raffinate ritmiche post-punk.

🔸 VODKAFISH. Un’anima selvaggia e una cerebrale convivono in una sintesi di quadrature math, noise rock e spirito dada. Ogni brano è un missile pazzo a forma di sex toy che decolla e vira in direzioni inaspettate, in una vertigine di esilaranti contrasti e mutamenti di umori che passa per le orecchie, scuote i neuroni e galvanizza gli arti.

🔸 REGEN. Nuova entità della scena catanese, scrivono un festival di cinema alternativo della mente, tra estasi attonite e furori trattenuti, ritmi tesi e voli pindarici; dal CBGB newyorchese a Sergio Leone, dai mercati magrebini al metallo di forgia scandinava, con una prodigiosa capacità di incastonare influenze in un’identità coerente e già perfettamente a fuoco.