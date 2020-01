'Swing&Disco' al Byblos

Se il 2019 ha rappresentato un anno di transizione non lo sarà certamente il 2020, un nuovo progetto nasce in una location rivisitata. Nuovo format Swing&Disco. Si inizia alle 22,00 con due piste, una dedicata allo Swing con le sue intriganti movenze e con i bravi istruttori, l'altra dedicata alla disco con il dj set di Pietro Musmeci, Filippo Conti e Sonny deejay fino a tarda notte. Ticket di partecipazione 8 € con consumazione in lista, fuori lista 12 € fino alle 23,30, dopo 15 €.