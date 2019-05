Reverse Music Fest

Sabato 1 giugno a Catania si svolgerà il Reverse Festival, evento dedicato alla musica hip hop. Per l'occasione il palco ospiterà il live di Talbot accompagnato dal suo inseparabile beatmaker Rickie Snice, un appuntamento importante per i due artisti che dopo diverso tempo tornano ad esibirsi nella loro città natale.

Mariano Talbot, in arte "TALBOT", è un rapper di Catania classe '96. Cresciuto nel negozio di dischi del padre, si avvicina alla musica fin dall'adolescenza, in particolare al genere rap. Nel 2016 incontra il producer Rickie Snice, beatmaker già affermato in Sicilia con cui condivide la voglia di sperimentare e di provare nuovi sound. Nel 2017 escono diversi singoli tra cui "Boyband" grazie al quale si afferma nella scena musicale catanese. L'anno successivo i live e la fanbase del giovane rapper aumentano e Woørap Industries rilascia "OFF TØPIC", il primo disco ufficiale, progetto sfaccettato, pieno di esperimenti e futurismi. A dicembre si trasferisce a Milano per potersi dedicare completamente alla musica. Talbot ha da poco pubblicato un nuovo singolo "All In" che anticipa l'uscita del mixtape "Talbot non esiste".

Rickie Snice, all’anagrafe Giovanni Riccardo Carpinteri, nasce come dj e producer influenzato fin da ragazzo dalla italo-dance degli anni ’90 e dalla scena hip hop d’oltreoceano come Dr. Dre, 50 Cent, The Game e Mari J. Blige. Cresciuto producendo i suoi beat attraverso l'uso di strumenti analogici, arriva a suonare nei maggiori locali notturni di Catania. Raggiunta una certa consapevolezza musicale decide di trasferirsi a Londra dove viene chiamato come dj nei club e ha l’opportunità di mettere alla prova le sue produzioni house capaci di unire le sonorità inglesi al groove mediterraneo. La particolarità del suo suono lo porta ad esibirsi in locali come l’Egg, club di fama internazionale, e in diverse serate sparse per la capitale britannica. In seguito si avvicina alla label Snatch dove inizia a produrre tracce ancora suonate dai vari dj dell’etichetta stessa. Fatto ritorno in Sicilia si dedica alla sua vera passione, il rap, dove oltre a suonare nei più importanti party dell’isola fa il suo debutto come rapper con il brano "Zero9Cinque", diventato subito un classico catanese. Avviene in seguito l’incontro con Talbot, artista di cui assume le vesti di produttore ufficiale e con cui fonda la crew WOØRAP INDUSTRIES. Il suo ultimo disco "Snice Hotel" è disponibile da mercoledì 29 maggio.