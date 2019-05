'Tango' al Teatro Ambasciatori

Agra Teatro presenta Manlio Dovì in Tango. Una commedia musicale di Aldo Lo Castro, regia Gisella Calì, coreografie Erika Spagnolo, produzione AGRA Teatro con Roberta Furnò e Alessandro Giuffrida. Appuntamento in anteprima nazionale al Teatro Ambasciatori di Catania il 25 maggio (ore 18 ed ore 21). Biglietti in vendita al botteghino del teatro da lunedì a venerdì ore 16:00 – 20:00. Poltronissima € 20; Poltrona € 15. Possibilità di sconti per i gruppi. Per info e prenotazioni rivolgersi al 3515803652.