Taranta Fest - XIII edizione

ll consolidato evento estivo, incentrato sulla musiche della terra di Sicilia e del meridione d’Italia, quest’anno approda a Budapest (12-13 luglio) per poi rientrare in Sicilia (31 luglio), ospitato dalla cittadina di Zafferana Etnea.

Questa edizione vede come protagonisti quattro giovani cantautori siciliani che hanno fatto arte delle loro radici popolari, miscelando con maestria il folk con generi moderni, creando stili innovativi molto apprezzati dal pubblico. Mimì Sterrantino, Francesca Incudine, Valentina Balistreri e Roberta Gulisano sono stati selezionati per rappresentare la nuova musica siciliana all’estero. Musica, workshop, mostre e danza gli ingredienti principali del Tarantafest, giunto quest’anno alla sua XIII edizione, attività collegate tutte alle tradizioni popolari isolane.

La tappa siciliana si svolgerà a Zafferana Etnea, incantevole cornice ai piedi del vulcano Etna, che ospiterà l’evento conclusivo del festival, dove i quattro talenti siculi si esibiranno insieme davanti al loro pubblico. Organizzatore dell’evento l’Associazione Culturale “Il Tamburo di Aci” in partenariato con le associazioni Vivi Budapest, MediaEvent Budapest, AreaSud e Darshan, con il sostegno del MiBACT e della SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

31 Luglio 2018 Comune di Zafferana Etnea (CT). Ore 19.30 Apertura e racconto del progetto. Ore 20:00 Concerto di Roberta Gulisano. Ore 20.45 Concerto di Francesca Incudine. Ore 21:30 Concerto di Valentina Balistreri. Ore 22.15 Concerto di Mimì Sterrantino.