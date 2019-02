"Occhio al buco delle serratura" al Teatro Angelo Musco: biglietti scontati con Catania Today

CataniaToday offre ai propri lettori la possibilità di assistere agli spettacoli della Stagione 2018-2019 del Teatro Angelo Musco a prezzi scontati. Il prossimo spettacolo, in programma dal 21 febbraio al prossimo 10 marzo, è 'Occhio al buco della serratura'.

Trama dello spettacolo: Quello dell’attore è un mestiere particolare. Un mestiere che si fa osservando e talvolta anche spiando gli altri, studiandone le caratteristiche e le particolarità. Ma cosa succede se, per una volta, è l’artista ad essere studiato? Da giovedì 21 febbraio al Musco di Catania “Occhio al buco della serratura” prenderà spunto proprio da questa idea: in scena Eduardo Saitta interpreterà appunto un attore messo letteralmente sotto analisi da una studentessa di psicologia alle prese con la tesi. Attraverso la chiacchierata con la giovane universitaria l’artista viene messo a nudo, la sua vita trascritta e raccontata in aneddoti e racconti al limite del possibile che diventano oggetto di comicità: ogni storia svela infatti la provenienza di alcune tra le maschere più conosciute indossate dallo stesso Saitta, personaggi che hanno lasciato il segno nella vita dell’attore catanese che il 7 marzo compirà 40 anni, 27 dei quali passati sulle tavole di legno.

Lo spettacolo però non si ferma qui: incuriosito dalla buone capacità della studentessa (interpretata da Federica Gambino, youtuber degli Ipaf, ndr) l’attore proverà a ribaltare i ruoli innescando un dibattito sempre più ritmato ed esilarante che vivrà anche della partecipazione del pubblico. A tenere altissima l’attenzione la naturalezza e la grande capacità di coinvolgimento con cui Eduardo racconta e si racconta senza trascurare i vari momenti di puro teatro che reggono lo spettacolo anche sotto il profilo culturale, oltre che quello comico. In uno spazio scenico vestito volutamente con il suo “abito scuro” saranno le atmosfere ma anche gli spunti del momento che avranno il compito di affascinare, mantenendo alta la vivacità del one man show. Informazioni e prenotazioni 329 4539290.

