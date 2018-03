'Teatro in danza' al Teatro Coppola

Squonk! Piccoli al Teatro Coppola presenta: Teatro in danza. Laboratorio per bambini a cura di Fra & Dania | Domenica 18 Marzo ore 16:00. Prosegue a ritmo serrato la rassegna mensile di spettacoli e laboratori per bambini dal nome “Squonk! Piccoli al Teatro Coppola”. Dopo le tantissime richieste di partecipazione per il secondo appuntamento, domenica 18 Marzo alle ore 16:00 il Teatro Coppola aprirà nuovamente le sue porte al piccolo pubblico con un nuovo laboratorio dal titolo “Teatro in danza”.

A curarlo questa volta saranno due danzaterapeute e operatrici teatrali, Francesca Bella e Dania Lentini, insieme Fra & Dania. I bambini saranno guidati in un percorso che dal gesto teatrale approda alla danza creativa, verso la scoperta della spontaneità e dell'espressività del movimento, secondo il metodo sviluppato dalla coreografa argentina Maria Fux nel corso del ‘900.

Nel laboratorio il linguaggio teatrale diventerà così gioco, ricerca, esperienza pedagogica e confronto costruttivo, mescolando gli strumenti della fiaba, dell’improvvisazione e della narrazione. Un’opportunità per accrescere il desiderio di stare in gruppo, la consapevolezza del proprio corpo e ampliare il nostro piccolo grande immaginario.Si raccomanda un abbigliamento comodo e l’uso di calzini antiscivolo. Età consigliata da 6 a 10 anni. Posti limitati. Quota di partecipazione 5€. Teatro Coppola, via del Vecchio Bastione 9, Catania (zona Piazza Duca di Genova).

Per info e prenotazioni scrivere a teatrocoppola.teatrodeibambini@gmail.com oppure chiamare a 349 53 26 504 – 346 98 55 024. Nella domanda di partecipazione specificare Nome, Cognome, Età del partecipante e segnare un Numero telefonico per eventuali aggiornamenti. Alla vostra email di richiesta di partecipazione, verrà inviata un mail di conferma. Il link dell'evento facebook: https://www.facebook.com/events/156609898357461/.