Teatroimpulso, l’improvvisazione teatrale “WWW”

La prossima proposta di Teatroimpulso è lo spettacolo di improvvisazione teatrale che da circa quindici anni ne rappresenta il marchio e lo caratterizza. Lo spettacolo “Who Where What” andrà in scena al teatro Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania, dal 28 al 31 marzo, il giovedì alle ore 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00. Il regista Mario Guarneri sullo spettacolo dice: “Quest’anno esploreremo il mondo del web. Il parallelismo tra World Wide Web e il Who Where What dell’improvvisazione è immediato e calzante. Per le storie prenderemo spunto da varie applicazioni e siti internet. Cercheremo di creare una ragnatela di connessioni, che condurranno a un risultato imprevisto. Per attivare la nostra creatività bisogna ignorare le paure che ci inducono a intraprendere solo strade già percorse, non ascoltare la vocina dentro di noi che ci controlla e ci valuta impedendoci di vivere nel qui e ora. Il gioco è l’ideale terreno per far attecchire il seme della creatività, le persone serie non hanno mai inventato niente. Bisogna vivere il momento, sviluppare la connessione, il feeling tra i componenti e la mente di gruppo per creare un nuovo organismo capace di generare storie che nessuno dei singoli conosce prima. Le idee per scrivere qualcosa non mi vengono quando sono costretto e temo di non essere intelligente. La creatività è timida e superba, non possiamo né spaventarla né obbligarla. L’improvvisazione: realtà reale.” Sul palco ci saranno: Martino Aiello, Irene Alì, Claudia Cascio, Gaetano Centamore, Santo Consolo, Diego D'Arrigo, Laura Longhitano, Giuliana Mannino e Irene Oliveri, tutti attori formati dalla scuola di recitazione di Teatroimpulso. Il costo del biglietto è di € 10,00 per l’intero e di € 8,00 per il ridotto riservato ai soci, agli under 25 e over 65 anni. La stagione si concluderà a maggio con la commedia di Aldo Nicolaj: “La prova generale”.