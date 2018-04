Teatroimpulso “Real time improv” dal 6 all’8 aprile in via Gentile 29

Il secondo spettacolo della stagione di Teatroimpulso è l’appuntamento fisso con l’improvvisazione teatrale. “Real time improv”, questo è il nuovo titolo della performance che andrà in scena dal 6 all’8 aprile in via G.Gentile 29 a Catania. Quest’anno gli attori sul palco prenderanno spunto da alcuni format televisivi quali ad esempio: ‘Alta infedeltà’, ‘1000 modi per morire’, ‘Body bizarre’, ‘Forum’, ‘Io e la mia ossessione’, docufiction, film e pubblicità, dando vita alle loro storie.

Il maestro Mario Guarneri commenta così lo spettacolo: “Non c’è un drammaturgo, un copione, né prove, né regia, ma solo la preparazione dell’attore. Tutto avviene nel medesimo istante davanti allo sguardo del pubblico. Non possiamo cancellare nulla, non ci sono errori, ma solo opportunità. L’attore/personaggio impara a sopravvivere utilizzando esclusivamente gli strumenti forniti dai partner in scena. L’improvvisazione mette davanti ai propri limiti, alle proprie debolezze e paure, ma se non ci si lascia intimorire da ciò, è capace di rendere l’attore libero e in grado di trasformare l’energia che impiega nel cercare di nascondere la sua vera personalità, in energia creativa. Il momento di crisi davanti al quale mette l’improvvisazione, costringe ad accedere a quella parte nascosta, a volte inconsciamente, delle nostre risorse, facendo scoprire ed emergere un enorme ricchezza. Le storie non saranno dei capolavori ma sono un eccellente esempio di sinergia vibrante, un lavoro generato dalla fusione di anima e corpo tra gli attori, che si trovano costretti a difendersi a mani nude dalla paura di non avere un copione e quindi non sapere cosa fare. L’improvvisazione non ti dà il tempo di programmare, di riflettere, quindi neanche il tempo di edulcorare e contaminare quella spontaneità che crea momenti semplicemente veri nella cornice falsa del teatro.”

In scena, accompagnati da Mario Guarneri, ci saranno: Valeria Arena, Santo Consolo, Eleonora Fichera, Alessandra Grasso, Claudio Marletta e Irene Oliveri con Martino Aiello all’audio e alle luci.

Il prezzo del biglietto intero e di € 10,00, mentre il ridotto per i soci di Teatroimpulso, minori di anni 25 e maggiori di anni 65 è di € 8,00.

Lo spettacolo andrà in scena il 6 e 7 aprile alle ore 21:00 e l’8 aprile alle ore 19:00, presso il teatro Teatroimpulso di via Giovanni Gentile, 29 a Catania. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 349.4002700 o collegarsi al sito: www.teatroimpulso.it.