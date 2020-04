Techstars startup weekend "Unite to fight Covid-19"

Techstars, la piattaforma globale per investimenti e innovazione, su proposta della community Italiana di riferimento, quella Irlandese e quella Britannica, sta realizzando in tutto il mondo in una serie totalmente gratuita di Global Online Startup Weekend "Unite to Fight Covid-19" , nel mese di Aprile 2020. L’edizione italiana si svolgerà nel fine settimana dal 17 al 19 Aprile e i partecipanti lavoreranno insieme dalle loro case per affrontare le sfide presentate dalla pandemia.

Potranno partecipare innovatori, inventori, sviluppatori, e tutti coloro disposti ad unirsi e collaborare per trovare soluzioni ai problemi relativi al COVID-19, nel canonico formato degli Startup Weekend Techstars, ovvero in 54h.

Le idee proposte cercheranno di risolvere problemi legati a 5 grandi settori: Salute e prevenzione - Popolazioni vulnerabili - Imprese - Comunità - Istruzione. I 20 migliori team ed i migliori progetti selezionati in tutto il mondo parteciperanno ad un Innovation Bootcamp di Techstars Innovation. L'iscrizione è totalmente gratuita.