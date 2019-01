Teho Teardo - Less is more - Partiture - Zō

Dopo una lunga serie di concerti in trio, quartetto ed organici più ampi, Teho Teardo torna al duo con violoncello e chitarra baritona. L'affinità tra i due strumenti riporta il suono alla dimensione minimalista ed essenziale in cui l'elettronica li collega. "C'è qualcosa d'indicibile, ineffabile, nel suono, nella sua capacità di ridisegnare ciò che ci circonda, in certi casi fino ad alterare il nostro senso di percezione" - spiega il compositore. In questa dimensione si muovono i brani proposti dal vivo con la violoncellista Laura Bisceglia, brani tratti da alcune colonne sonore ed album recenti come "Wilder Mann" e lavori per il teatro di Enda Walsh come "Ballyturk" ed "Arlington". Teho Teardo: chitarra baritona, electronics. Laura Bisceglia: violoncello. Appuntamento il 14 febbraio 2019 alle ore 21.00 allo Zo Centro Culture Contemporanee.