Una notte dedicata al distillato messicano per eccellenza e ai suoi cocktails più famosi. Per l'occasione i bartender del "Calice Bistrò" vi proporranno originali e uniche varianti di drinks a base di Tequila che sottoporremo alle vostre papille gustative. La serata sarà in formula Happy hour con buffet. Dj Set e animazione by Emanuele Zambro.