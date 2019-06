TerSicula di Valverde: incontro su Femminicidio e violenza di genere

"Femminicidio e violenza di genere. Appunti per donne che vogliono raccontare" è il titolo del libro scritto da Maria Concetta Tringali, avvocata e socia del Centro antiviolenza Galatea, al centro dell'incontro in programma sabato 29 giugno alle ore 20,30, organizzato dall'associazione TerSicula e patrocinato dallo Studio Legale Tuccitto. L'evento si tiene nella sede di TerSicula, in via Calì a Valverde (Ct). L'appuntamento rientra nel programma della Rassegna Letteraria "Sotto il nespolo" organizzata dall'associazione valverdese, sempre pronta ad offrire iniziative culturali, di approfondimento e di valorizzazione del territorio. Dialogheranno con l'autrice: Lucia Tuccitto, avvocata e responsabile culturale TerSicula; Roberta Moro, psicologa, dirigente Asp e psicoterapeuta; Giusi Viglianisi, pittrice e presidente dell'associazione culturale Maiis (musica, arte, incontri, scritture). "Ci fa piacere ospitare Maria Concetta Tringali - spiega Rosario Tomarchio, presidente di TerSicula - e ci sembra importante affrontare, con esperte del settore, un tema di grande attualità come quello del femminicidio e della violenza sulle donne". “La violenza di genere ed il femminicidio come dice l’autrice nel libro che andremo a presentare sono parole nuove per un problema antico – aggiunge Lucia Tuccitto - parlarne è un modo per comunicare a tutte le donne vittime di violenza che possono trovare sostegno e non si devono sentire sole. Soprattutto è e deve essere uno sprone affinché le istituzioni ed il legislatore nazionale ponga in essere atti per garantire maggiore tutela alle donne in difficoltà. Ed armonizzare la legislazione perché molte volte accanto ad una donna vittima di violenza vi è sicuramente anche un figlio che a sua volta diventa vittima. Il lavoro è sinergico tra le istituzioni per questo abbiamo incluso nel dialogo anche la psicologa”.