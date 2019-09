The Abba Dream-MAMMA MIA SHOW. VENERDÌ 20 SETTEMBRE ore 21:00. Lo spettacolo più atteso dell'anno. La Compagnia Stabile De Curtis vi aspetta per offrirvi uno Show Live entusiasmante. Una storia che vi appassionerà, canzoni dal vivo e coinvolgenti coreografie. Solo al teatro Sala De Curtis di Catania. Prenotate adesso il vostro biglietto. Posti limitati. Info 0952163275 - 3927987593

Con: Francesca Litrico Alessia Grancagnolo Valentina Marchese Alessia Consoli Gaetano Naselli Andrea Schillirò FotOpera Di Stefano Ambra Ferrara Clara Fichera Carmelo Incardona Andrea Correnti

Scenografie Arte in festa. Audio e luci Alessandro Musumeci. Costumi Casta Diva.