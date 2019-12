Arriva per la prima volta il The Boozer Christmas Fest. Vi aspettiamo sabato 28 e domenica 29 dicembre al SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania per una due giorni di festival dedicato a Beer, Food, Live Music e DJ Set. Inizio evento Sabato 28 dicembre h 16. Domenica 29 dicembre h 12. On Stage Sabato 28 dicembre: h 20 Bloody Blues, h 21:30 François e le Coccinelle, h 23 Mario Monterosso Quintet, DJ Set tra le varie Lineup. Conclusione serata con Vinyl DJ Set by Settantottogiri DiscJockeys. On Stage Domenica 29 dicembre: h 21:30 DannyD and the hot billies, h 23:00 Niggaradio, DJ Set tra le varie Lineup. Conclusione serata con Vinyl DJ Set by Settantottogiri DiscJockeys. Ingresso libero.