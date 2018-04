'The Sweet Life Society' at Zo

La band torinese si ripropone con un sound rinnovato dopo l’uscita del primo album “Swing Circus”. Il nuovo album “Antique Beats” sorprende per il mix di stili. I pionieri dell’Electro Swing italiano infatti, pur mantenendo la sonorità vintage come filo conduttore, spostano il proprio epicentro dal suono di New Orleans a un’influenza marcatamente apolide e senza confini definiti. Hard On è la prima tappa di questo viaggio. Le sonorità sono squisitamente caraibiche e il concept del brano nasce dopo aver condiviso il palco del Boomtown Festival con i Fat Freddy’s Drop, una delle band preferite dai due producer.

La band ha recentemente curato la colonna Sonora del film “Brutti e Cattivi” (regia di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria e Marco d’Amore). Il gruppo è formato da: Gabriele Concas - Matteo Marini : Producers & Founders; Giulietta Passera (Voice); MoreNoLimiz Mc); Peter Truffa (Keyboards); Giangiacomo Rosso (Manouche Guitar); Giulietta Passera (Voice); MoreNoLimiz (Mc); Massimo Marcer (Tromba); Paolo Celoria (Sax); Cecio Grano (Sax); Diego Grassedonio (Sax); Tiziano Codoro (Tromba). Appuntamento il 20 aprile 2018 allo Zo.