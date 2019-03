Thollem Mcdonas - Solo Piano - Partiture - Zō

Partiture 2019 - Rassegna di musica contemporanea e neoclassica - 5° appuntamento Thollem Mcdonas. Il pianista e compositore Thollem Mcdonas è un esempio di figura trasversale alle classificazioni di genere e ha già inciso 41 albums. Perennemente in tour sia come solista, sia in collaborazione con un serie infinita di musicisti dalle diverse estrazioni. Macdonas varia costantemente il suo approccio, spaziando da un ambito musicale all'altro, sempre a livelli altissimi. Pescando tra la sua sterminata attività, troviamo un progetto free jazz con William Parker, un altro contemporaneo con Stefano Scodanibbio, fino alla impro con Pauline Oliveros. Nato da un pianoforte acustico, ha recentemente iniziato a utilizzare tastiere elettriche, ottenendo da subito recensioni entusiastiche. Ingresso Intero: 10€. Ridotto: 8€. Info e prenotazioni: info@zoculture.it o 347 4826940.