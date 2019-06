Thysia - Il rito greco

Dal 29 al 30 giugno, Catania, ospita l’evento “Thysía. Il rito segreto”, un’esperienza sensoriale che consentirà al pubblico di vivere, in prima persona, un percorso processionale che ricompone la quotidianità di un luogo di culto del mondo greco, “un’esperienza di fede” caratterizzata dall’incontro diretto con i personaggi del tempo, e che coinvolgerà tutti i sensi stabilendo una relazione univoca fra suoni, odori e materia. L’evento, realizzato grazie all’intesa fra l’IBAM CNR (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR), l’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico), l’Accademia d’Arte del Dramma Antico – Sezione F. Balestra, in partenariato con il Polo Regionale di Siracusa per i siti e musei archeologici e il Polo Regionale di Catania per i siti Culturali e sponsorizzato dall’ERG S.p.a, è rivolto all’aspetto performativo del rituale e affronta, in particolare, un tema di ricerca che consente di recuperare una parte importante dell’esperienza religiosa individuale, fortemente legata alle sensazioni provate dal fedele nel momento di comunicazione con la divinità e agli atti compiuti nell’ambito della prassi rituale. “Thysía. Il rito segreto” nasce da un’idea di Antonella Pautasso e Fabio Caruso, ricercatori dell’IBAM CNR.