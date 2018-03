Mostra 'Totò il genio' alla Galleria d'arte moderna

In occasione del cinquantenario della sua scomparsa di Antonio De Curtis, in arte Totò, la città di Catania ospita dal 29 gennaio al 1 maggio 2018, presso la Galleria di Arte Moderna – Ex Convento di Santa Chiara, la mostra dal titolo “Totò Genio”, voluta dall’Associazione Antonio de Curtis.

La mostra, curata da Alessandro Nicosia, insieme a Vincenzo Mollica, ripercorre e racconta la vita del grande attore attraverso centinaia di documenti tra fotografie, filmati, costumi di scena, locandine di film, interviste, disegni, riviste e giornali d’epoca, spezzoni cinematografici e televisivi, manoscritti personali, lettere, cimeli e materiale inedito.