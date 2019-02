Tour Catania tra l'acqua ed il fuoco

Tour Catania tra l'acqua e il fuoco. Il Tour delle vie dell’acqua e del fuoco vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua e al fuoco dell’Etna, un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania. Successivamente l’Amenano divenne un fantasma silenzioso e sotterraneo, che si nasconde sotto le viscere della città per apparire solo in alcuni punti.

Il tour inizierà da piazza Università dove si parlerà delle leggende dell’acqua e del fuoco, da Gammazita a Colapesce, si proseguirà per piazza Duomo, con lo studio del simbolismo dei fiumi del dio Amenano e del dio Simeto, la fontana massonica dell’Amenano, il sincretismo tra la santa tellurica Agata e Iside, si proseguirà per la fontana dei sette canali, la villa Pacini con il fiume Amenano, le terme Achilliane all’interno immortalate da Jean Houel, il teatro greco romano, la chiesa di S.Nicolò, l’acquedotto romano, il Castellum e le terme della Rotonda dall’esterno concluderemo il tour con un altarino massonico e il pozzo di Gammazita. PROGRAMMA. Meeting point ore 09:30. Costo 13 euro, bambini sotto i 12 anni 3 euro. Il biglietto include la guida, l’accompagnatore, l’ingresso alle terme, al teatro greco romano e l’utilizzo dell’audioguida. Per prenotazioni telefonate al n 3207115715 anche con messaggio whatsapp.

Gallery