Tour con il trenino dell'Etna

A “passo lento” in un suggestivo viaggio di gruppo intorno all'Etna con il trenino della Ferrovia Cicumetnea, un romantico viaggio fino a Randazzo, con una passeggiata guidata tra chiese, vicoli e angoli dello splendido borgo medioevale. Per la pausa pranzo appuntamento presso la bottega " il buongustaio dell'Etna" ed infine, nel primo pomeriggio, un’esperienza multi-sensoriale presso la casa della musica e della liuteria del Prof. Giuseppe Severini. Alle ore 17.40 il treno per far ritorno a Catania. Un'esperienza unica per scoprire la Sicilia autentica, fare nuove amicizie e regalarsi una giornata speciale. L'appuntamento sarà alle ore 9:00 ed il rientro a Catania è previsto per le ore 19.30. Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone. Le prenotazioni verranno chiuse 48 ore prima dell'evento o al momento del raggiungimento del numero minimo. Per tutte le info, il programma, i costi e modalità di prenotazioni link di riferimento: https://www.sharingsicily.com/it/esperienze/esperienza.php?id=165.