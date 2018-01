Tour: dal castello di Adrano a quello di Paternò

Dall’Ade all’inferno, un viaggio tra simboli, misteri, storia e leggende, dal Castello di Adrano al castello di Paternò. L’acropoli di Paternò è sempre stata considerata un luogo intriso di magiche suggestioni e la devozione si è protratta per secoli in periodo greco e romano con i culti del Dio Efesto e del Dio Adrano. Ma con la Cristianizzazione il vulcano di Paternò fu considerato una delle presunte porte dell’Inferno e la città fu abbandonata. L’acropoli sarà riabitata in periodo arabo e normanno. La costruzione del castello, che assieme a quello di Adrano e Motta, segue la direzione della costellazione di Orione, la presenza dei Templari, la stella di Davide iscritta sulla facciata della Torre di Paternò, la Madonna nera, l’acquasantiera collegata direttamente con le viscere della terra, il legame tra S.Barbara e Iside sono solo alcune testimonianze tra gli elementi che rende magico questo sito.

