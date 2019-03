Tour dell'acqua - Catania romana

La Dea Minerva sorride sotto "l'acqua 'o linzolu", la maestosa fontana dell'Amenano che osservandola, quasi con piglio enigmatico, sfida il passante a scoprire la misteriosa sorgente del fiume. Un viaggio tra fiumi sotteranei, antichi acquedotti e misteriose fontane di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni, sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania. Successivamente l’Amenano divenne un fantasma silenzioso e sotterraneo, che si nasconde dentro le viscere della città per apparire solo in alcuni punti. Le acque del fiume Amenano alimentavano le antiche e famose Terme Achilliane, centro di incontro e terapia che avremo modo di esplorare e conoscere. In questa edizione visiterete le Terme Achilliane, il Teatro greco-romano ed i principali luoghi termali pubblici di epoca romana. Concluderete il tour a pochi passi dal Castello Ursino dove, nascosto agli occhi dei passanti, esiste un luogo straordinario, il pozzo di Gammazita, uno dei luoghi simbolo della città ricco di storia e, in particolare, di intriganti leggende.

Meeting point ore 09:30, Villa Pacini. FINE TOUR ORE 12:30. Il Tour comprende guida e e ticket ingressi dove previsti per una quota di partecipazione di euro 13 per adulti, 3 euro bambini accompagnati sotto 12 anni. PRENOTAZIONI attraverso messaggio via whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone e recapito telefonico. Riceverete un messaggio di conferma. Numero massimo 30 posti.