Tour delle leggende catanesi. Il tour inizierà giovedì alle ore 19 dalla chiesa di San Gaetano, dove visiteremo la grotta e parleremo delle leggende relative alla chiesa, proseguiremo per piazza Stesicoro con riferimenti legati al terremoto del 1693 e all’anfiteatro, proseguiremo quindi per la cripta di S Euplio, successivamente, verso la piazzetta del santo Carcere con le leggende agiografiche di Sant’Agata nonché del miracolo legato a Federico II, proseguiremo per via Crociferi con le leggende di Margherita la Lumia e del cavallo senza testa, ci recheremo a piazza Università, parleremo dei lampioni e, a piazza Duomo, di Eliodoro, delle divinità fluviali , di Iside e Agata, concluderemo al castello Ursino con la narrazione dei suoi misteri. Costo 10 euro a persona, bambini 3 euro, ingresso nella grotta incluso. Tel. per prenotazioni e informazioni al 3207115715.