Tour e light brunch al Castello di Calatabiano

Su una collina a 220 metri di altezza è situato l’antichissimo (2300 anni di storia) Castello Arabo-Normanno, in precedenza fortezza bizantina, che raggiungeremo attraverso un ascensore panoramico. Dal Castello una visuale mozzafiato su Taormina da un versante e sull'Etna dall'altro. Con l'ascesa panoramica avrà inizio l'esperienza fino a raggiungere il Castello, dove sarà effettuata una visita guidata alla scoperta di storia, curiosità e testimonianze di civiltà passate che hanno lasciato un segno indelebile sul territorio. A seguire, in questa splendida location, è previsto un light brunch, proposto da Cantina Malenchini, in cui ad un buffet salato sarà abbinato Entrè di bollicine Etna e rosato di Nerello Mascalese bio. La quota di partecipazione è di euro 20 a persona per adulti, 12 euro per fascia d’età 8-17 anni. Gratuito bambini sotto gli 8 anni.

La quota sarà versata direttamente in loco PRIMA di iniziare il tour. La quota include entrata al castello-ascensore panoramico-visita guidata-light brunch. MEETING POINT alle ore 10:00 davanti ingresso del Castello. Potete parcheggiare la vostra auto nel parcheggio riservato del castello che si trova a soli 20 mt. PRENOTAZIONI. Per prenotarsi bisogna mandare email a sharingsicily1@gmail.com con nome, cognome, numero persone e recapito telefonico. Oppure via messaggio o whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero partecipanti e recapito telefonico. Per maggiori info tel. 3913953279. In caso di Prenotazione e successiva vostra impossibilità a partecipare siete pregati di COMUNICARLO in modo da non recare danno all'organizzazione. NUMERO MINIMO PER ATTIVARE L'ESPERIENZA E' DI 25 PERSONE.