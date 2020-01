Tour esoterico Catania - Da Iside a Sant'Agata

Il tour farà conoscere aspetti inediti del Culto di S.Agata. Inizieremo il percorso dalla Chiesa di S Biagio (S Agata alla fornace), ci sposteremo nella chiesa del Santo Carcere poi da via Crociferi raggiungeremo piazza Duomo, visiteremo il Duomo, La Badia e infine concluderemo il nostro percorso nel palazzo degli elefanti per vedere una collezione dedicata a S Agata. Nel percorso parleremo di S Agata, della sua storia e delle sue leggende, nonché dei rapporti tra S.Agata e Iside. Costo 10 euro a persona. Per prenotazioni e informazioni telefonare o lasciate messaggio anche whatsapp al n 3207115715.