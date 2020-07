Sabato 18 luglio: a grande richiesta l'Associazione Guide Turistiche Catania ripropone • TRA ACQUA E FUOCO: cogli l’attimo! Prenota per sabato 18 luglio. Dopo questo appuntamento la passeggiata TRA ACQUA E FUOCO va in pausa estiva e riprenderà a settembre. Incontro e partenza h. 18.00 presso livinglab, Palazzo del turismo, via Ruggero VII n.5, Acireale. Trekking urbano verso il pittoresco borgo marinaro di Santa Caterina, con suggestivo belvedere. Visita della Chiesa del borghetto. Proseguimento per il sentiero naturalistico verso Acque grandi. Lungo il percorso visita della Chiesette di Santa Maria delle Grazie e Santa Maria dell’Aiuto. Affaccio sul panorama mozzafiato di Acquegrandi. Breve sosta ristoro e rientro verso il centro.

Dettagli evento: • Durata 3 ore circa. • Si consigliano scarpe comode. • Costo 7 euro per persona e include il sistema audio di trasmissione a distanza (whisper o simile), apertura Chiese e bottiglietta d'acqua. Vi chiediamo mascherine e auricolari per telefono. La prenotazione è obbligatoria contattando i seguenti recapiti: • mail guidect.eventi@gmail.com • Tel 3668708671 • Facebook Guide Turistiche Catania. Le passeggiate saranno condotte secondo le modalità previste per la categoria dall’Ordinanza della Regione Sicilia n. 25 del 13 Giugno 2020.