Tra natura e mito: la leggenda della città perduta

Una città prosperosa perduta nella notte dei tempi alle pendici dell’Etna. La leggenda di Chianu de funtaneddi e la bellezza della Valle del Bove. Un appuntamento molto affascinante quello di questa domenica, sulle pendici dell’Etna. Siamo sul versante orientale del vulcano e precisamente sulla parete settentrionale della Valle del Bove. Percorso da secoli dai pastori e contadini che vivono in quest’area del vulcano, il sentiero che si percorrerà si svilupperà all’interno di rigogliosi boschi di querce, colate laviche fino in cima a Monte Fontane, con un punto panoramico sulla Valle del Bove. Si parlerà non solo di natura, ma anche di storia con gli antichi mestieri praticati sull’Etna, le colate laviche che hanno interessato questa regione del vulcano, scoprirete la natura che popola questi luoghi fino ad arrivare al punto di osservazione sulla Valle del Bove. Qui verrà posta l'attenzione sugli eventi e fenomeni che hanno reso possibile la nascita di una valle così enorme. Il percorso sarà di tipo escursionistico con difficoltà media e in alcuni tratti impegnativa.

Si consiglia l’utilizzo di bastoncini da trekking. La lunghezza del sentiero è di circa 5km. INFO - abbigliamento e calzature escursionistiche (scarpe da trekking, pantaloni lunghi, zainetto leggero), cappellino con visiera, bottiglia o borraccia piene di acqua (suggerito almeno 1,5lt), eventuale maglietta di ricambio, pranzo a sacco, giacca o mantellina antipioggia. Quando ci vediamo? Meeting point alle ore 9:30. Dove? Ingresso Punto Base n.16 Pietracannone. Quota di partecipazione di euro 10 a persona, 5 euro fascia d’età sotto i 14 anni. Escursioni di livello medio. Bambini da 7 anni in sù. Per prenotare attraverso il sito www.sharingsicily.com oppure messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone, recapito telefonico.