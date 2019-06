Tramonto al Lago Gurrida

All’ombra dell’ Etna festeggiamo l'arrivo dell'estate in un gioiello naturalistico straordinario, nel versante nord-occidentale, unica zona umida del vulcano. In questo luogo magico, dal tramonto alle stelle, immersi nella natura, tra specchi d’ acqua, vigneti, cinguettio di uccellini, torri di avvistamento del ‘400 e al cospetto di "mamma Etna", una passeggiata naturalistica adatta a tutti.



Saremo accompagnati da Gaetano che, con la sorella, ha dato una seconda vita a questo posto magico ed unico, ancora di più dal tramonto alle prime luci della sera. Ada e Gaetano, figli del Sig. Cesarò, uno dei proprietari della storica Azienda Gurrida, hanno deciso di far risorgere il luogo dove erano cresciuti, investendo tempo, denaro ed energie.

Il percorso guidato, oltre alla parte naturalistica, si inoltrerà fino alle antiche cantine storiche: Gaetano ci catapulterà indietro nel tempo, fino agli inizi dell’800, per ripercorrere un luogo di grande valenza storica. Tra le tante unicità di questo luogo “ il miracolo “ dell’allagamento del vigneto che non si é mai interrotto e ogni anno continua a regalare uno spettacolo unico al mondo. Infatti il vigneto, per buona parte del periodo invernale ( fino alla primavera), risulta completamente sommerso dalle acque di esondazione del fiume Flascio. In questo periodo, ogni anno, si formano tanti laghi che, nel periodo estivo, si prosciugheranno e lasciano spazio esclusivamente al grande specchio d’acqua “Gurrida”. Il luogo è anche un’oasi faunistica molto importante, soprattutto nel periodo migratorio. Tutto il resto lo scoprirete partecipando. Dopo la passeggiata guidata, l’azienda Gurrida preparerà per tutti gli ospiti "pane cunzatu" a base di prodotti tipici locali e un buon bicchiere di vino o bevanda.

La quota di partecipazione è di euro 15 euro a persona (8 € sotto i 13 anni). In esposizione ci saranno anche diversi prodotti dell'azienda che sarà possibile acquistare. COME PARTECIPARE? Con messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. ATTENZIONE In caso di disdetta bisogna comunicarlo almeno 24 ore prima dell'evento, per non recare danno all'organizzazione. NUMERO MINIMO 30 PERSONE NUMERO MASSIMO 40 PERSONE.