'Transfert' - Il film al King

Première siciliana con il regista e il cast di “TRANSFERT”, il film catanese che ha affascinato la critica.Grande attesa a Catania per il lancio di TRANSFERT. Il 12 Aprile alle ore 20.30 il cinema KING di Catania ospiterà la première del film. Per l’occasione, il film sarà presentato dal regista Massimiliano Russo e da parte del cast artistico. Seguirà dibattito.

Il 13 Aprile, inoltre, il film sarà presentato all’ UCI CINEMA di Misterbianco (CT) e al CINESTAR di San Giovanni La Punta (CT). Dal 13 Aprile il film verrà presentato in diverse altre sale siciliane; nel mese di Maggio il film uscirà in tutta Italia. Lista sale in aggiornamento su: https://www.facebook.com/Transfertilfilm.

“Transfert”, opera prima di Massimiliano Russo, è un thriller psicologico prodotto da Change of (he)Art. Presentato in anteprima nazionale al RWF (Roma Web Fest), è stato accolto con 10 minuti di applausi ed ha riscosso grande entusiasmo e consenso da parte di pubblico e critica. Il film è stato apprezzato in diversi festival internazionali, guadagnando numerosi premi e riconoscimenti. A fronte di ben 13 nomination, sono 8 i premi vinti agli Oniros Awards, (fra cui, migliori film, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior debutto alla regia). "Transfert" vince, fra gli altri, anche il Gold Movie Awards, che la produzione ritirerà̀ a Londra presso il prestigioso BAFTA.Trailer del film: https://www.facebook.com/Transfertilfilm/videos/1704197156308915/.



Gallery