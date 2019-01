'I tre moschettieri' al Piccolo teatro della città

Lo spettacolo, quarto appuntamento della Stagione Ragazzi del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, andrà in scena domenica 3 febbraio (ore 17.30) al Piccolo Teatro della Città (via Ciccaglione, 29 – Catania). In scena, le attrici Cinzia Maccagnano, Egle Doria, Oriana Cardaci, Marta Cirello, Alessandra Barbagallo, Stefania Micale. Le musiche originali di Salvo Nigro, i costumi di Monica Mancini le scene di Mariella Beltempo & Rosalba Cannella. Il pretesto per dar vita al racconto è una storia non così difficile da sentire: un ragazzo, all’uscita di scuola, viene preso in giro da tre ragazzotti del “branco” per puro gioco. Ma il giovane, anche se bistrattato, non soccombe alla legge del più forte e alimenta dentro di sé i suoi sogni e la sua fantasia.

Così, giocando, immagina di essere un moschettiere e di combattere al fianco di valorosi cavalieri. Nella sua mente prendono forma i racconti del suo papà: cavalli al galoppo, spade lucenti, intrighi di corte, scontri tra buoni e cattivi. Ben presto tutti si lasciano coinvolgere nel gioco dell’invenzione. Come per magia le costruzioni della sua fantasia si trasformano in un vero parco giochi che si anima e diventa castello, fortezza, taverna e sala reale. Poco a poco, tutti i personaggi si manifestano: un ragazzo un po’ scontroso, ma capace di trovare ovunque ironia; un altro goffo e fanfarone, ma colmo di affetto e un pallido guascone con improvvise crisi mistiche. Sono loro, gli stessi ragazzotti bulli di prima che provano ancora a prenderlo in giro. La condivisione del gioco, però, delle eroiche gesta e delle entusiasmanti avventure, faranno scoprire a tutti e quattro il valore raro dell’amicizia vera.

E in questo viaggio ciascuno prenderà coscienza di sé e della diversità dei propri compagni. Attraverso la condivisione autentica del percorso, ciascuno riuscirà a vedere il valore dell’altro ancor prima del proprio. I tre moschettieri da Alexander Dumas. Adattamento Oriana Cardaci. Regia di Cinzia Maccagnano. Con Cinzia Maccagnano, Egle Doria, Oriana Cardaci, Marta Cirello, Alessandra Barbagallo, Stefania Micale. Musiche originali Salvo Nigro. Costumi Monica Mancini. Scene Mariella Beltempo & Rosalba Cannella. Piccolo teatro della città, domenica 3 febbraio, ore 17.30. Prezzo biglietto 10 euro.