Spettacolo 'Tre volte Natale'

Un nuovo, divertente spettacolo di burattini, “Tre volte Natale”, andrà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, per i due fine settimana natalizi dal 21 al 29 dicembre, sabato alle ore 18.00, e domenica mattina alle ore 11.00. IL pubblico del teatrino più piccolo della città potrà assistere alle buffe avventure della famiglia Mastronardi, ideate e scritte da Letizia Catarraso a citazione delle tradizionali vicende dei signori Veneranda e Brambilla, nati dalla penna di indimenticabili umoristi italiani degli anni ’50, tanto amati dalle generazioni di qualche lustro fa.

Personaggi comici ma non troppo lontani dalla realtà di ogni famiglia come il nonno Guglielmo fissato con i giochini di magia, il classico nonno che vuole tenere vive le tradizioni; il capofamiglia Federico combattuto tra il ruolo di figlio affezionato, papà attento e marito premuroso, il piccolo Sandrino che combina birichinate come tutti i bambini, e la severa Ingrid moglie svedese trasferita al sud.

Le divertenti gag nascono a causa dei camuffamenti multipli da babbi natale e danno il via ad altre serie di esilaranti burle che metteranno sottosopra tutta la famiglia e coinvolgere in varie interazioni i bambini del pubblico che affascinati dalla vicinanza alla baracca dei burattini si sentono parte integrante della storia e intercalano spontaneamente le loro riflessioni alle battute dei protagonisti sulla scena in un’ora di puro divertimento che accumuna piccoli e grandi. Ingresso unico 5 euro. Prenotare al 330843843.