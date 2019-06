Trekking e Thai yoga ai Monti Sartorius

Un’esperienza esclusiva proposta da Sharing Sicily ai Monti Sartorius dove il trekking sarà affiancato dalla pratica dello Yoga Thailandese, condotta dal maestro Salvatore Di Mattia - un’esperienza di ascolto che ci guiderà a risentire il corpo e la sua naturale vitalità immersi nella natura. Il percorso, uno tra i più suggestivi e caratteristici all’interno del parco dell’Etna, è di bassa difficoltà ed accessibile a tutti rivestendo eccezionale interesse sia dal punto di vista geologico che dal punto di vista botanico. Esso si snoda sul versante Sud-Est del vulcano a partire da 1.660 m. slm per circa quattro chilometri e segue per buona parte un preesistente sentiero pastorale ed il tracciato chiude ad anello verso il punto iniziale presentando un dislivello massimo di circa un centinaio di metri sulla sella che divide due dei sette conetti eruttivi dei quali sono formati i Monti Sartorius.

Lungo il sentiero si incontreranno radure ricche di specie endemiche, "bombe" vulcaniche di notevoli dimensioni, formazioni boschive dominate dalle betulle (Betula aetnensis). Inoltre si potrà ammirare il Monte Frumento delle Concazze, che con i suoi 2.151 m. slm rappresenta uno dei più grandi coni avventizi dell'Etna, l’imponente colata lavica del 1865 e un panorama che spazia dai Monti Peloritani fino alle propaggini del Monti Iblei. All’interno del suggestivo boschetto di betulle, ci fermeremo per sperimentare la pratica dello Yoga Thailandese, condotta da Salvatore Di Mattia, istruttore di Yoga Tailandese.

Il Thai yoga si compone di molteplici esercizi muscolo-scheletrici-articolari, che hanno lo scopo di permettere al praticante di poter muovere ogni parte del corpo per un benessere integrale. Le manovre effettuate con lo yoga thai permettono che l’energia fluisca liberamente e nutra bene. La costante pratica “esercizi-respirazione” agevola l’ apertura dell’intero corpo, fondamentale per il benessere psico-fisico. Pertanto sarà posta molta attenzione alla respirazione. Inoltre è fondamentale il rilassamento che se ne ricava e che a sua volta agevola la pratica.

Il punto d'incontro sarà in Piazza Belvedere, Milo, alle ore 09:30. Rientro previsto intorno 15.30. Attrezzatura e abbigliamento: scarpe da trekking, giacca a vento o felpa, cappellino, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua,vestiario a strati, pranzo a sacco. Per la pratica tappettino o telo e indumenti comodi. Il costo dell’esperienza è di € 15,00 a persona include guida A.I.G.A.E. e pratica Thai Yoga ( circa 1 ora). La quota sarà versata sul posto. Il numero è limitato ad un massimo di 25 persone e l’esperienza si attiva con un minimo di 15 persone. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto “ trekking e Thai Yoga” indicando nome, cognome, numero di prenotati e un recapito telefonico. Non è incluso nel prezzo il trasferimento dal punto d'incontro all'inizio del sentiero e viceversa. Ci si sposterà con mezzi propri. L'escursione non è consigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie. In caso di avverse condizioni atmosferiche l'esperienza sarà rimandata a data da destinarsi. Salvatore Di Mattia è un operatore di Antico Massaggio Thailandese, Istruttore di Yoga Thailandese, Operatore in Biodinamica Craniosacrale. Attualmente pratica Zhineng QiGong. Ha praticato Hatha yoga. Ha praticato tai chi taoista. Ha frequentato un biennio di naturopatia a Catania presso la Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche.