Trekking sull'Etna

Una piacevole escursione di gruppo sul versante sudoccidentale dell'Etna, attraverso l’antico bosco di Centorbi, Piano delle Ginestre e gli antichi crateri, ormai coperti di vegetazione, che sono sorti in passato sul versante occidentale dell’Etna. L’itinerario è un anello lungo 10,5 km e si snoda su un comodo sentiero con lievi pendenze. Avremo modo di camminare prima nel bosco, poi sul campo lavico del 1764 e tra le grandi ginestre che caratterizzano questa zona. Infine, visiteremo una piccola grotta di scorrimento lavico a ridosso del cratere di Monte Minardo. Un percorso di interesse naturalistico nella quiete del bosco e tra i prati fioriti di questo versante dell’Etna. Grado di difficoltà: L'escursione è di difficoltà facile, adatta a chiunque effettui anche saltuariamente escursioni in natura. Il percorso viene effettuato su sentieri in terra battuta e sterrati. Le pendenze sono soltanto lievi ed il percorso è agevolmente percorribile.

L'unica difficoltà è data dalla distanza di circa 10 Km. Difficoltà: facile - Durata: 4,5 ore ca - Distanza: circa 10 Km. Dislivello: altezza min. 1076 m | max 1297 m. Tipologia: trekking naturalistico. Cosa portare. Si raccomandano scarpe da trekking, giacca impermeabile, cappellino e acqua abbondante. Pranzo al sacco. Come prenotarsi tel 3207115715 lasciate messaggio whatsapp. Trasporto. Questa escursione non prevede servizio trasporto. Il punto di incontro è sul posto e lo spostamento avviene con mezzi propri. In alcune escursioni per limitare il numero delle auto viene proposta la condivisione delle auto tra i partecipanti. In tal caso è richiesto un contributo benzina aggiuntivo di € 5/persona quale rimborso spese all'autista. L'escursione si tiene con un minimo di 8 partecipanti. Data: domenica 16 giugno 2019. Guida: Nicoletta P.. Raduno: ore 10:00, zona Catania. Durata: circa 5 ore. Difficoltà e lunghezza: Difficoltà facile. Clicca per dettagli. Quota di partecipazione: € 10 (bambini 6-13 anni, ridotto € 5). Massimo partecipanti: 25. Trasporto: incontro sul posto.