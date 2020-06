Trekking sull'Etna: Piano dei Grilli e Monte Peloso

Piano dei Grilli è ubicato sul versante sudovest dell'Etna, nelle vicinanze del paese di Bronte (CT). Effettueremo un trekking ad anello che attraverserà un piacevole ambiente boschivo e consentirà di raggiungere Monte Peloso, uno dei tanti antichi crateri estinti presenti sulle pendici del vulcano. Il trekking sarà guidato da una guida naturalistica che fornirà informazioni sul vulcano, sulla flora e sulla fauna. In questa attività sono previste soltanto poche soste per le spiegazioni mentre la camminata escursionistica è preminente. L'escursione si sviluppa lungo un percorso ad anello di ca. 12 Km ad una quota media di 1200 m slm. Le pendenze sono lievi e l'escursione non presenta difficoltà tecniche se non quella dovuta alla lunghezza. Nel corso dell'escursione è prevista una pausa per il pranzo al sacco.

Norme Anti-Covid per l'escursione - Escursione a numero chiuso (max 15 partecipanti) - Distanziamento sociale: E' obbligatorio mantenere un distanziamento di 1,5-2 metri tra i partecipanti. - Mascherina: E' necessario portare con sè una mascherina da indossare ove non fosse possibile mantenere il distanziamento sociale sopra indicato. - Iscrizione obbligatoria: E' richiesta la preiscrizione. Nel caso si prenotasse per più persone è necessario fornire tutti i nominativi che a termine di legge sono a disposizione delle autorità sanitarie qualora richiesti per sospetti casi Covid. - E' vietato scambiarsi attrezzattura personale nel corso delle escursioni. All'inizio delle visite guidate o escursioni le guide daranno indicazioni sulle misure anti-Covid obbligatorie.