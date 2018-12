All'ombra dell'Etna raggiungerete, con un suggestivo viaggio a passo lento con il trenino dell'Etna, un gioiello naturalistico straordinario, nel versante nord occidentale, unica zona umida dell'Etna. Immersi nella natura, tra specchi d’ acqua, vigneti, cinguettio di uccellini, torri di avvistamento del ‘400 e al cospetto di "mamma Etna", un trekking tra natura e forti emozioni.

PROGRAMMA. Ritrovo dei partecipanti e pagamento quota alle ore 9:00 stazione della Ferrovia Circumetnea Borgo; Partenza alle ore 9:43 viaggio ed arrivo Gurrida ore 11.19; trekking lago Gurrida e pranzo a sacco in natura a cura dei partecipanti. Ritorno previsto con partenza alle ore 14.40 ed arrivo a Catania Borgo alle 16:32. POSTI LIMITATI - L'escursione avrà un numero massimo di 40 partecipanti un numero minimo di 20 persone. NON SONO AMMESSI bambini al di sotto dei 7 anni. SONO CONSIGLIATE abbigliamento e calzature escursionistiche scarpe da trekking, giubbotto/giacca a vento, bottiglia d' acqua, pranzo a sacco. Si suggeriscono anche macchina fotografica e binocolo per l'osservazione degli uccelli. Per un miglior apprezzamento dell'escursione è necessaria la massima attenzione nei confronti delle indicazioni date dalla Guida, in particolare sulle norme di comportamento e sugli orari indicati.



Livello difficoltà: facile - Condizioni del sentiero: ghiaione ferroviario; sterro; strada a fondo naturale su terreno argilloso Lunghezza del percorso: previsti circa 3 km totali (A/R). Il contributo di partecipazione è di euro 20 a persona (che comprende viaggio a/r, guida per tutto il tour ed organizzazione). Bambini/ragazzi sotto i 14 anni euro 15 (consigliata età minima 7 anni). Guida A.I.G.A.E Iorga Prato. Per la prenotazione potete mandare messaggio tel/whatsapp al 3913953279, vi manderemo le coordinate del c/c attraverso cui potrete fare il versamento anticipo di euro 10 a persona per adulto, euro 5 per bambino. Possibile versare anticipo via paypal o post pay su richiesta. La quota restante di 10 euro sarà pagata in loco.

Per informazioni tel. 3913953279. Le prenotazioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo o comunque Venerdì alle ore 18:00. Si viaggerà con il nuovo treno "Vulcano" o con i treni più datati a secondo del treno di linea previsto da FCE. Numero massimo partecipanti 40 persone. In caso di avverse condizioni meteo l'escursione sarà rinviata il sabato successivo. Evento organizzato e promosso da Sharing Sicily.