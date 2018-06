Dalla montagna al mare: Valle del Bove, tuffo al Chiancone

Circa 8000 anni fà si formava la desertica Valle del Bove, frutto del collasso degli antichi Centri Eruttivi. l'arrivo dei prodotti a mare causò un'onda anomala che arrivò nelle coste africane e della Grecia. Questo enorme deposito di materiale a forma chiaramente di conoide, conosciuto come "Chiancone", si estende dalla zona di Praiola fino a Riposto. Per chi volesse scoprire questa zona appuntamento il prossimo 30 giugno 2018.

Luogo: Etna Sud /Etna Est (da valutare) - Praiola di Giarre. Tipologia: media difficoltà. Costo: €10 a persona con pranzo a sacco. Materiale occorrente: scarponcini da trekking, acqua in abbondanza, giacca a vento, costume da bagno, crema solare, ombrellone, telo male. Appuntamento alle ore 8:15 in Piazza S. Alfio a Trecastagni. Per Info e curiosità contattare il num. +393393476988.