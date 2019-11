Un "Tuffo rosa" per combattere la violenza sulle donne

Novembre è il mese dedicato alla violenza sulle donne, per prevenire i casi di aggressione e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tipo di reati, purtoppo molto diffuso sul territorio catanese e nazionale. Le associazioni Jala Asd Corrado Ragusa, A.s. Trigone, Acque Limpide e l'azienda Sicilia Navigando, hanno deciso di organizzare l'iniziativa "Tuffo rosa", un'immersione che si svolgerà ad Acicastello presso il lungomare Scardamiano. Per tutti i brevettati che volessero partecipare, è necessaria la prenotazione. I responsabili invitano ad aderire in massa a questa iniziativa sportiva, donando un simbolico contributo di partecipazione. Il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Galatea, che si occupa di accogliere e sostenere tutte quelle donne che hanno bisogno di aiuto per cambiare la loro vita.