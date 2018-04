Tuteliamo l'acqua, evento al Teatro Machiavelli: 5 maggio

L'acqua è preziosa...l'acqua è rara. Un bene unico e di alta qualità va protetto e non sprecato. Tuteliamo l'acqua è un invito a riflettere...Tuteliamo l'acqua è un dovere di tutti...Tuteliamo l'acqua è la richiesta a fare, ad agire... Tuteliamo l'acqua è l' iniziativa che può diventare anche tua... La vita sul pianeta Terra è legata all’acqua. Quando la inquiniamo, mettiamo a rischio la sopravvivenza di ogni specie vivente, anche la nostra. Eppure sono molteplici le iniziative che ci salverebbero: dalla riduzione degli sprechi, all’irrigazione sostenibile, dalla riqualificazione, fino alla tutela della biodiversità. Cinque parrucchieri di Catania hanno scelto di prendere a cuore la tutela dell’acqua. Partecipa con loro a questa iniziativa, scopri com’è semplice contribuire e quali splendidi vantaggi hanno pensato per chi, come te, condivide questi ideali. Ti aspettiamo il 5 maggio, alle ore 20:30, presso il Teatro Machiavelli, piazza Università n.13, Catania.